Nuevo banderazo contra el Gobierno en plena pandemia

La mayor comunicación y movilización fue a partir de las redes sociales, que rápidamente comenzaron a viralizarse fotos y videos de la protesta y el hashtag “#13STodosALasCalles” se ubicó entre las tendencias de Twitter en Argentina.

https://twitter.com/DruidBlogger2/status/1305143994666672128 Cuando en el momento oportuno se escucha la voz del LÍDER, nosotros cobramos valor y el resto se corre.

Gracias Presidente, Mi Presidente, el mejor de todos.#13STodosALasCalles #13SPorLaRepublica pic.twitter.com/NAsl24mRCj — Pablo (@DruidBlogger2) September 13, 2020

Este banderazo -sin la invitación formal de Cambiemos, pero con gran asistencia de sus dirigentes- se dio horas después de que el ex presidente Mauricio Macri publicara una columna en el diario La Nación en la que acusó a las “autoridades al frente del Poder Ejecutivo Nacional” de estar “desplegando una serie de medidas que consisten en el ataque sistemático y permanente" a la Constitución.

“Para poder gobernar sin límites, violentan la Ley Fundamental de la Nación”, dijo Macri, para quien “el rumbo que ha tomado el país deja al descubierto la intención del Gobierno de establecer un Nuevo Contrato Social en la Argentina con principios dominantes inéditos”.

Embed

Banderazo neuquino

Pese a las restricciones de circulación vehicular que rige en el conglomerado neuquino desde el 22 de junio, un puñados de vecinos de la capital asistieron al Monumento de San Martín a pie. Con las mismas insignias y con el mismo mensaje nacional, publicaron su presencia por redes sociales.

https://twitter.com/mafaldita2020/status/1305231727191904258 Neuquen sin autos xq los domingos no se puede circular igual dice pesente pic.twitter.com/dzvs7ryS9w — SiempreConLaVerdad (@mafaldita2020) September 13, 2020

https://twitter.com/Rulicienta__/status/1305242561712451586 #13STodosALasCalles

Neuquén, somos pocos porque tenemos prohibido circular un domingo. Igual acá estamos pic.twitter.com/h8LiuJuvI5 — ʟᴀᴅʏ sᴛᴀʀᴋ (@Rulicienta__) September 13, 2020

El banderazo de este domingo es el cuarto en medio de la pandemia. El último había sido el 17 de agosto que convocó a miles de personas. Las anteriores habían sido el 20 de junio y el 9 de julio.

“La democracia es el derecho a no tener miedo. Las ansias de libertad en toda la sublime belleza de su expresión”, tuiteó el ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro y añadió otra publicación dirigida al Presidente: "Habla de un país federal. La mejor señal de haberlo alcanzado llegará el día en el cual los argentinos no descubran su suerte al ver el dedo del 1er mandatario desde su residencia. Ese pulgar hacia arriba o hacia abajo no representa la República q esperamos".

https://twitter.com/alefinocchiaro/status/1304462744402497536 El Pte @alferdez habla de un país federal. La mejor señal de haberlo alcanzado llegará el día en el cual los argentinos no descubran su suerte al ver el dedo del 1er mandatario desde su residencia. Ese pulgar hacia arriba o hacia abajo no representa la República q esperamos. pic.twitter.com/eV5iRKNFZK — Alejandro Finocchiaro (@alefinocchiaro) September 11, 2020

Por su parte, el diputado del PRO Fernando Iglesias publicó una serie de imágenes y videos en la concentración en el Obelisco.

https://twitter.com/FerIglesias/status/1305231104396451840 Que los bocinazos y los gritos aturdan al Presidente pic.twitter.com/PmTEa6Pcl4 — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) September 13, 2020

https://twitter.com/juancurutchet/status/1305222869648117761 Ponerle el cuerpo a la conciencia #13SPorLaRepublica pic.twitter.com/UlyyIzlDN6 — Juan Curutchet (@juancurutchet) September 13, 2020

Por otra parte, en el reporte matutino de este domingo, Nación confirmó el total de 44 nuevas muertes. La cifra de víctimas nacionales asciende a 11.307 y los contagios a 546.481. La situación es crítica porque los sistemas de salud están colapsando.