"Nunca había hecho algo tan osado"

Debutó a los cuatro años en campañas publicitarias y no paró de cosechar experiencia como actriz, cantante, modelo y conductora. Integró el reality show Generación Pop (producido por Reina Reech), ganó, grabó un disco y llenó varios estadios Luna Park. Cris Morena la llamó para conducir el bonus track de Casi ángeles. Por esa época empezó a transitar el mundo de la comedia musical: se lució en Despertar de primavera, La novicia rebelde, Mamma Mía. Mientras estaba haciendo esa obra, un productor de Disney la vio y la convocó para una audición en el canal: se sumó a Playground y a Soy Luna. Cuando en noviembre terminó el contrato con esa señal, le dijo a su representante “veamos qué onda”, y el casting para Las Estrellas fue una oportunidad. En medio de esa vorágine laboral, estudió actuación y comedia musical en la escuela de Julio Boca.

Con Viole me siento súper cómoda. Compartimos esa actitud de ser mandadas y dejar todo en la cancha”.

¿Y al final te vieron?

¡Sí! Y por suerte recibí comentarios lindos. La verdad es que tengo un entorno que me súper acompaña.

¿Cómo sobrellevaron ustedes la grabación? ¿Te dio pudor o incomodidad?

A ver... Claramente es más complejo que una situación en la que vamos a tomar un café. Pero nos trataron súper bien y estuvimos muy contenidas por el equipo de producción, de dirección y de vestuario. Además, con Viole me siento súper cómoda: las dos compartimos esa actitud de ser mandadas y dejar todo en la cancha. Estamos apostando a que la historia guste: es una historia de amor que ellas viven con naturalidad y que tiene tanta calidez como cualquier otra historia de amor. Así lo tomamos nosotras y así tratamos de reflejarlo.

También es un antes y un después en su historia...

Sí, por eso también fue súper importante. Fue un momento bisagra para ellas, tanto para Jazmín como para Flor. Esperaron un montón para amarse libremente, aunque ya se habían besado. Lo que es genial, además, es que nosotras como actrices nos compenetramos con el día a día, vivimos su romance como los fans, vamos leyendo capítulo a capítulo.

Por otro lado, ¿tener como audiencia un público adulto, al menos en la pantalla chica, es algo nuevo para vos?

Sí, y es lo que está bueno. Siempre trato de que todos los personajes nuevos que encaro sean distintos entre sí. Con Las Estrellas y mi personaje de Jazmín estoy re contenta porque realmente es muy diferente a lo que venía haciendo. Hacía cuatro años que estaba en Disney. Cambiar es lo que me mantiene viva y despierta; si no me aburro.

¿En qué te resuena tu personaje?

Supongo que en que va para adelante, se juega, se anima. Está bueno que se escriban personajes así. Soy yo triplicada. Y lo que sin dudas le comparto a mi personaje es el humor. Yo soy un poco así.

¿Qué de la vida te cuesta y combatís no tomándotelo tan en serio?

Quizás mi ansiedad. Soy tremenda. La cuestión de los procesos me cuesta un poco. Trato de ser consciente de que no me gane porque es como un enemigo interno que tengo.

¿Y el motor?

El motor son mis ganas y mis deseos de estar renovándome siempre. De encarar desafíos. No me quedo en mi casa tomando mates, salgo a buscar. Confío mucho en que el universo tiene preparadas cosas lindas para mí, pero soy muy activa. Voy confiada, no relajada. Me preparo, entreno, tomo clases, me muevo y siempre estoy enfocada en lo que quiero. Lo que me moviliza en mi profesión es poder ir encarando los personajes y las circunstancias que van apareciendo con la mayor responsabilidad posible, con todo mi respeto y ganas. Me entrego en un cien por ciento a cada proyecto.

Otra novedad este año en tu vida es el salto a la popularidad, ¿te reconocen en la calle?

Sí, noté el cambio y la verdad es que me pone contenta porque me llegan comentarios amorosos. Siempre es lindo recibir cariño.

Siempre viviste de la actuación, ¿cómo te llevás con la inestabilidad que suele acompañar tu profesión?

Bastante bien. Porque por suerte todo se fue armando de una manera muy hermosa. Es cierto que el trabajo del actor es medio una montaña rusa; a veces hay, a veces no.

¿Qué hacés cuando no estás estudiando o grabando? En las redes se te ve entrenando, ¿te lo tomaste en serio?

Sí (risas). Hago funcional gym y es la primera vez que tengo confianza en algo que no tenga que ver con tomar clases de danza. Cuando puedo voy y descargo la tensión semanal.

¿Y hay tiempo en tu vida para novios?

Ahora estoy sola, desde hace unos meses, ni me acuerdo cuánto. Estoy abierta pero tranqui. Soy muy de disfrutar lo que va pasando. Cuando estoy en pareja la paso muy bien y ahora que no estoy en pareja, también.