"Nunca hay que dejar de aprender y superarse"

Feliz y con el certificado de finalización de estudios en su mano, siente que más que "cerrar una puerta la estoy abriendo, porque se vienen nuevos desafíos para mi vocación ahora siendo profesor", recalcó.

"Fue como jugar una finl, claro que sin nervios ni miedo porque yo las finales también las disfruto", aseguró Boti Santángelo

"Siempre es bueno superarse, nunca es tarde para el conocimiento. Yo cometí un grave error, cuando terminé de estudiar me quedaban seis finales, y entré en el ámbito profesional de básquet porque quería llegar a la Liga Nacional. Lograrlo fue hermoso, pero me di cuenta que había cosas que me quedaron en el camino.

Finalmente, se me alinearon los planetas, pude volver, formar una familia, trabajar en mi provincia ya que fui convocado para trabajar en el Ministerio de Deportes y dirigir a Centro Español en la Liga Argentina. En todos estos ámbitos encontré el aliento y apoyo para que pudiera terminar la carrera, lo cual no dejo de agradecer", señaló.

"Hoy tengo 44 años y si bien tenía todas las titulaciones de entrenador (incluso la internacional), sentía que tenía que cerrar una etapa y no sólo conseguir un título sino adquirir conocimiento y volcarlo a lo que tanto me gusta. Viví muchísimas cosas dentro de la actividad física y del deporte, especialmente en el básquet, pero ahora he incorporado otras que me van a ayudar a hacer las cosas con más conciencia", destacó, con alegría, el flamante profe.

Un largo recorrido y nuevo título

Mauricio Santángelo abrazó desde chico la docencia, primero siendo monitor en la categorías inferiores, y cuando llegó a Viedma dirigió a Jorge Newbery a Atenas de Patagones; luego estuvo con el seleccionado Argentino de Mayores y en todos los niveles del básquet nacional logrando ascensos con varios de ellos. Condujo entre otros a El Nacional de Monte Hermoso, Ciclista Juninese, Deportivo Viedma y, en la región, a Independiente y desde 2014 a Centro Español, en el Federal y en la Liga Argentina.

"Por este afán de querer llegar a la Liga Nacional me había quedado algo muy importante que era la formación. Nunca es tarde para aprender. Y este es mi consejo para quienes tengan el deseo de seguir aprendiendo: animarse. En mi caso he tenido mucho respeto de la institución Séneca, de los alumnos y directivos. Creo que nunca es tarde y siempre es un buen motivo aprender, conocer y superarse", señaló El Boti.