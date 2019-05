Obra Pública: finalmente, el juicio contra CFK comienza el martes

El abogado Carlos Beraldi, que patrocina a la senadora nacional Cristina Kirchner, afirmó hoy que la Corte Suprema no puede "resolver que el juicio" oral contra la ex presidenta "no se haga", por lo que advirtió que la decisión de requerir la causa por presunto fraude en la obra pública está alejada de "la impunidad".

Los cinco miembros de la Corte explicaron que "el paso jurídicamente adecuado fue solicitar los incidentes de la Cámara Federal de Casación Penal al Tribunal Oral Federal interviniente, que fueron recibidos por el Tribunal en fecha 17 de abril de 2019".

No obstante este pedido, aclararon los ministros que "de la lectura de dichos legajos no surgieron elementos suficientes para poder resolver los planteos de las partes" y que "en función de ello este Tribunal solicitó con carácter de urgente el expediente principal al Tribunal Oral".

Inmediatamente el comunicado resaltó que "tal medida (pedir expedientes) es habitual en la Corte y ha sido adoptada en numerosas oportunidades (“Romero Feris, Raul”, “Martel”, “Tejerina Romina”, entre otros)".