Ocho restaurantes para visitar en Villa Pehuenia - Moquehue

el marino amarrado

El Marino Amarrado

En la hostería Amarras funciona una de las cocinas más destacadas de Villa Pehuenia. El Marino Amarrado. Además de ser un alojamiento increíble, tienen la suerte de tener en los fuegos al gran Andrés Marino. No es necesario alojarte en el lugar para poder ir a comer. Fantástica propuesta, rica cocina, excelente vista y unas pizzas high level.

Además por estos días están estrenando nuevo salón, un flamante restaurante que promete y con el que vienen trabajando hace un par de años. Respeto por el producto, platos bien logrados, buena carta de vinos. Siempre es un plan. Vayan, una y mil veces.

Instagram: @el_marino_amarrado

borravino

Borravino

Qué decir. Para mí es una de las mejores cocinas del país. Todo lo que elaboran en ese sitio es nivel Messi. No hay nada que no me guste, que no esté pensado. Matías Tesoriero, su cocinero y dueño es un distinto. Curioso y profundo. Su mano es halagada por colegas de aquí y de allá. Borravino es un restaurante necesario, con una carta hermosa llena de platos y platitos. De texturas, sabores y un concepto que lo hace diferente. Siempre hay que ir a Borravino que tiene una cavita muy linda y que Ailén te asesora como una grosa sommelier que es. Reserven, el sitio es chico y la gente mata por ir.

Instagram: @borravinovp

mandra.jpg

Mandra

Famosísimos por su goulash de cordero, la cocina de Mandra es incansable. Casera, deliciosa y con mucha carta. Un sitio para sentarse a comer y disfrutar. Es uno de los primeros restaurantes de la localidad. Cerveza tirada, buena carta de tragos. Pastas, truchas y varias opciones vegetarianas.

Instagram: @mandrapehuenia

drumlin.jpg

Drumlin

La cervecería insignia del pueblo. Miles de viajeros han pasado por su barra y vuelven. Los locales la bancan siempre. Hermoso sitio para compartir entre amigos o pasarse a picar sus ricos tapeos. Deliciosa cerveza y buenas opciones para entrenar el diente. Drumlin es la casa de todos.

Instagram: @cervezadrumlin

alfonsina pehuenia

Alfonsina

Un par de mesitas bastan para probar comidita casera. Ricas opciones de pastas y platos que uno puede comer en su casa pero mejorados sustancialmente. La atención es genial, el sitio acogedor y los pocos vinos buenos. Lindo para pegarse una vuelta, comer rico y no dejar el bolsillo detonado. A veces hacen ferias y su terracita en el atardecer para tomar una rica cerveza es un buen plan.

Instagram: @alfonsina.restaurant

comedor We Folil mapuche Agustino Mercado

We Folil

En las cinco lagunas funciona el primer y único restaurante mapuche del país. En un entorno hermoso la cocina que lleva adelante Alberto Puel y familia es un sello del lugar. Huerta, animales propios y algunas recetas e ingredientes hacen de este sitio un paso obligado para quienes anden por la zona.

Instagram: @wefolil

parrillada radales.jpg

Los Radales

Clásico de clásicos. Siempre con el fuego encendido. un restaurante tradicional de la localidad. Bodegón, parrilla, comedor popular. Amplia carta de morfi y chupi. Para comer chivo a la parrilla o al asador. Las empanadas son un diez.

Instagram: @losradalespehuenia

MOQUEHUE

Sobrelagua

Dentro del Apart Hotel "La Busqueda" funciona un pequeño restaurante de 15 cubiertos que este año cumplió 13 años de vida. Hermoso sitio sobre el lago Moquehue. Se especializan en truchas y tienen buenas pastas y carnes. Vayan. Solo con reservas.

Instagram: @labusquedamoquehue