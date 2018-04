Se trata de la investigación por supuestas irregularidades en la concesión del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, en la que se sospecha el pago de coimas por parte de la constructora.

El magistrado también citó al empresario Jorge "Corcho" Rodríguez como supuesto intermediario entre los empresarios y los funcionarios investigados.

Las indagatorias fueron fijadas a partir del 6 de junio con De Vido y finalizan el 17 de octubre con el "Corcho" Rodríguez, aunque también están citados los directivos de Odebrecht, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Roberto Baratta, y los empresarios de Ghela y COMSA.

La denuncia la realizó en marzo de 2016 la diputada Graciela Ocaña, a partir de un informe de la Policía de la República Federativa de Brasil en el caso "Operación Lava Jato". En ese documento se afirmó que las empresas Controles y Auditorias Especiales SL de España (CYAES) y Control y Auditorias Especiales de Argentina S.A. (CAESAI), vinculadas al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y a su ex asesor estrella Manuel Vázquez, recibían sobornos efectuados por parte del grupo Odebrecht, a través de la cuenta de la empresa off shore "Klienfeld Service Ltd".

En el proyecto del soterramiento del tren Sarmiento intervinieron las empresas IECSA S.A., que en ese momento era de Calcaterra, GHELLA Societa Per Azioni y COMSA S.A.

Entre las pruebas de la causa, figura un intercambio de correos electrónicos entre Vázquez y Mauricio Couri Ribeiro, director del grupo Odebrecht, por "problemas" que se habrían producido en la recepción de una transferencia de dinero.

En Argentina, la empresa Odebrecht había reconocido el pago de unos 35 millones de dólares en sobornos para acceder a varias obras entre 2007 y 2014.

