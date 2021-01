Oficial: la temporada de verano sigue, pero habrá más controles

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens , aseguró este martes que el Gobierno "no" tiene pensado "suspender la temporada ", perol aseguró que el Estado va a "reforzar su presencia" y se aplicarán "algunas restricciones puntuales para situaciones específicas" porque, "con la responsabilidad individual, no alcanzó" para evitar la propagación del coronavirus, tras el aumento en la cantidad de casos de los últimos días.

"El Estado va a tener que poner un ojo con mayor vehemencia sobre este tipo de situaciones", aseveró el funcionario en declaraciones formuladas esta mañana al canal América TV al referirse a aglomeraciones y fiestas clandestinas, a los que se apunta con mayor preocupación como focos de expansión de la enfermedad. Enfatizó en que "no se va a suspender la temporada, sino controlarla más" con "algún tipo de restricción, sobre todo en la nocturnidad porque es una situación que se está dando en todo el país".

En este sentido, Lammens puso como ejemplo una serie de medidas adoptadas por la Municipalidad de la ciudad balnearia de Villa Gesell, donde -señaló- no se vio "ninguna foto con grandes aglomeraciones de gente en la playa o fiestas nocturnas". "El intendente (Gustavo Barrera) no dejó entrar gente a la playa entre las 22 y las 6 de la mañana, lo que me parece que es una medida sensata, y, además, puso multas en las casas donde se encontraba fiestas clandestinas", agregó.