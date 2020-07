Ojeda y Lussich se sacaron chispas en pleno vivo

"Paramos en una panadería, Rodrigo, las cámaras del lugar pueden comprobar todo lo que estoy contando", dijo Ojeda, que hasta ese momento estaba hablando exclusivamente con Rial.

Jorge Rial América.jpg

"Hola, Verónica. ¿Cómo estás?", intervino Lussich, al escuchar que lo nombraron. "Perdón, ¿Con quién hablo?", preguntó Ojeda, haciéndose la desentendida. "Con Lussich, te saludo porque me nombraste", siguió el periodista.

"Como vos dijiste de mi persona que no te intereso y que las cosas mías te parecen insignificantes, la verdad que con vos no voy a hablar", lo increpó ella. "Perfecto, la verdad es que me hacés un favor", se la devolvió él, en medio de un clima tenso que hizo que Rial intervenga. "Paren, paren. No hagamos de esto algo personal", pidió el conductor, pero no quedó ahí.

"Por eso cuando eras conductor en un programa de El Nueve (por Confrontados) no les daba notas", agregó Ojeda, a lo que Lussich aseguró que él jamás le faltó el respeto.