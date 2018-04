Opazo: "Hacer un gol en cancha de Boca sería espectacular"

Oscar Méndez

Daniel “Monito” Opazo suena con fuerza en Rosario para pisar La Bombonera, y el neuquino que volvió a estar en la consideración desde la llegada de Omar De Felipe al Parque Independencia espera con expectativas la visita a Boca.El partido de la 24ª fecha de la Superliga podría tener entre los protagonistas al ex Cipo, sobre todo después de que el portugués Luis Leal haya sentido molestias ante Talleres. Fue en ese momento en que el ex Albinegro ingresó el lunes por la noche en Rosario (iban 44 del primer tiempo). Dispuso de un par de chances para marcar gol, pero la sequía en primera división no lo abandona.“Me está faltando ese gol, sí. Mis compañeros me lo remarcan, pero también piden que no pierda la calma y me dicen que va a llegar el domingo ante Boca. Yo me río, pero sería espectacular”, comentó a LM Neuquén. Más allá de la dura caída por la Sudamericana (0 a 3 contra Paranense), Newell’s acumuló ante Talleres su tercera victoria consecutiva en casa en el ámbito local. “Omar (De Felipe) desde que llegó nos habló mucho de cambiar la cabeza. Me hizo muy bien, corregí algunas cosas personales, como el tema de la alimentación, y me siento cada vez mejor, noto mi crecimiento”, explicó el Monito, que a los 21 años vivirá su primer partido ante un grande. “Yo me tengo fe, siempre soy optimista. El técnico me hace sentir importante, como 9 definido, mi posición natural”, amplió sabiendo que su competidor directo no va a estar en plenitud por una lesión.