Atenta al ida y vuelta tuitero, Grace Alfano intervino para apurar a la mediática. "Parece que tiene miedo, @lulipop07 nos teme. Qué se quede tranquila, no es un examen de lengua! 'Si sería' 'conducí' Juajuajua", lanzó.

La respuesta de Luli no tardó en llegar. "No Graciela, el miedo era algo que desgraciadamente se vivió muchos años atrás!!! Seguramente te acordarás de esa época, no? Por que yo ni la viví", disparó con ironía, haciendo referencia a la última dictadura cívico militar a la que Alfano quedó vinculada por el supuesto affair que tuvo con el genocida Emilio Massera que ella nunca desmintió. De hecho, en una entrevista que brindó en 2011, la exvedette señaló: "Ni lo admito ni lo desmiento. Si hubiera tenido relaciones, no lo diría ni dejaría de decirlo. Si te acostás con un genocida, no salís con los 30 mil desaparecidos. A mí no me busca la Corte de La Haya".

Pero la cosa no quedó ahí, Luciana también le pasó factura por una declaración que hizo sobre ella en Los ángeles de la mañana. "Ah y el otro día a tu frase de 'operada a operadora', te faltó agregarle by otra operada´ jajajajaja. No perdamos el humor", agregó en el posteo haciendo alusión a las cirugías estéticas a las que ambas se sometieron y a los dichos de la actriz que la mando a "estudiar un poquito más"

luciana salazar on Twitter No graciela el miedo era algo que desgraciadamente se vivio muchos años atras!!! Seguramente te acordaras de esa epoca no? Por que yo ni la vivi. Ah y el otro dia a tu frase de “ operada a operadora” te falto agregarle “by otra operada”jajajajajaj. No perdamos el humor https://t.co/4jh2o6qBou — luciana salazar (@lulipop07) September 24, 2019

"Sorry @lulipop07 , me hice cirugías pero NUNCA fui operada!!!", contestó Alfano. "Hay algo que no entiendo??? Como te hiciste cirugías sin que te operen?", le preguntó la mamá de la pequeña Matilda. "Hay una diferencia Dra. entre “operarse” y ser “operada”. Me extraña araña...", escribió la exvedete con humór y tono irónico. "A quien te referís con Dra??? Y si alguien decide “operarse” seguramente lo haga con un médico/a que elija para ser operada'", se la siguió LulÍ, quien en los últimos días fue criticada por Grana por su redacción en Twitter.

luciana salazar on Twitter A quien te referis con Dra??? Y si alguien decide “operarse”seguramente lo haga con un medico/a que elija para ser “operada” https://t.co/6CVf3MAoPb — luciana salazar (@lulipop07) September 24, 2019

LEÉ MÁS

Luli tuiteó sobre la elección neuquina y la llenaron de críticas