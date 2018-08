Oreiro, furiosa por su caída en los Kids' Choice Awards

La cantante hizo su fuerte descargo en Cortá por Lozano. Precisamente, la conductora del programa fue quien estaba a cargo de esa ceremonia. “Soy todo lo profesional que no fueron ustedes. Boluda, me hicieron salir al escenario, nunca me dijeron que había un agujero en la escenografía, y yo no me tropecé, no me enredé con el pantalón, y me caí a un agujero de un metro y medio, me podía haber matado”, fueron las palabras de una enojadísima Oreiro para Verónica Lozano.

“Había muchos chicos, menos en el lugar en el que me caí, donde tendría que haber habido chicos y no había nada. ¡Menos mal que estoy viva! Acá estoy, toda rota pero viva”, agregó.

Insólito: La actriz reveló que no pudo llevarse el premio porque había uno solo.

Sutura

La conductora del ciclo que se emite por Telefe le contó que todo el mundo se preocupó mucho por el fuerte golpe. “En el momento, con la adrenalina, salí, me sequé la sangre con una toalla y volví para agradecer. Después me fui a un cirujano plástico para que me reacomodara la cara. Tengo cuatro puntos. Así que una joyita el premio, eh”, contó la uruguaya sin ocular su bronca.

El colmo

Encima, Natalia reveló que el premio que le dieron ni siquiera se lo dejaron llevar a su casa: “No me pude llevar el premio, lo tuve que devolver porque me dijeron que había uno solo”.

Por último le apuntó al canal, encargado de la organización del evento: “Que no se preocupen del canal que estoy viva, no les voy a hacer ningún quilombo. Fue una desgracia con suerte, podría haber sido peor. Espero que la próxima pongan un vallado, un aviso, luces, hagan distinta la escenografía”.