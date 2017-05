Oreiro y la remake de La extraña dama

“A mí me hablan de La extraña dama y se me moviliza muchísimo el corazón, y de repente el otro día estaban en un programa a la tarde (Infama) donde buscaban a quiénes podrían ser los protagonistas”, confesó Martínez en Por si las moscas.

El actor, que era uno de los galanes más destacados en la década del 80, aseguró que le encanta la idea que se haga la remake de la novela romántica.

“Me gusta la idea. Hoy hay muchas cosas que antes no teníamos. Igual no va a hacer los 40 puntos que hizo la original, fue una novela que batió récords en el mundo”, aseguró orgulloso.

En cuanto a los personajes, apoyó con creces que la actriz elegida para interpretar el papel de Luisa Kuliok sea Oreiro: “Me encanta, me parece fascinante. Es cantante, es actriz, es todo, es muy potente Natalia. Quién interpretará mi papel no sé y no se me ocurre, al lado de Natalia hay que poner un tipo muy potente, y que no tenga 30 años, que tenga 40. La Oreiro a un tipo joven le da vuelta la tortilla”.