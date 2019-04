"Nuestros sueldos de hambre no alcanzan ni siquiera a superar el nivel de indigencia y se encuentran muy alejados de la Canasta Básica Familiar que hoy ronda los 40.000$. Por eso exigimos un aumento salarial de emergencia, ya que vemos como nuestros ingresos se esfuman en pocos días debido a los tarifazos y a la inflación galopante", anuncia el comunicado y agrega: "Nuestras familias están viviendo en la más absoluta miseria. En el 2018 casi el 30% de la población de Neuquén se encuentra bajo la línea de la pobreza. Nuestros comedores no dan abasto, y si no podemos entregar un plato de comida, esas personas se van a dormir con el estómago vacío. El sector más golpeado por esta realidad es la niñez, la juventud y las mujeres".

