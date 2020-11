Todo empezó cuando la dueña de la casa en la que se celebraba el cumpleaños, Sofía Antonela Mitrovich, entró a una de las habitaciones y descubrió a un grupo de invitadas robando algunas de sus pertenencias. "Ellas vinieron al cumpleaños de mi sobrino, y las enganché en mi habitación robándome la planchita y el secador de pelo. les dije que eran unas maleducadas, que no tenían que estar tocando nada", contó la mujer.

Fue entonces cuando se enfrentó con ellas, pero en ese momento otros dos jóvenes salieron en su defensa y empezaron a agredir a la dueña de casa. "Una de las chicas le pegó patadas a la puerta de otra habitación. Yo la encaré y me empezó a insultar. Nos peleamos, mano a mano, ella y yo. Pero sacó una tijera que me robó y me quiso cortar", contó la dueña de casa agredida.

La pelea fue escalando y en medio de insultos y golpes apareció el marido de Mitrovich. "Saltó un pibe y le pedía que me pinche. Entonces apareció mi marido", dijo la mujer. El hombre, de 30 años, forcejeó con uno de los invitados. En medio de la pelea, no llegó a ver que había otro joven de ese grupo que sacó un arma y le disparó por la espalda.

BALEARON A UN JOVEN EN MORÓN SUR TRAS UNA PELEA QUE EMPEZÓ ENTRE MUJERES

La esposa de Jonathan Herrera fue testigo de la dramática secuencia sin poder hacer nada para evitarlo. El agresor hizo varios disparos dentro de la casa y uno de los balazos impactó en el abdomen de su marido. Le destrozó el intestino. Sofía y Jonathan son padres de dos nenes (una niña de seis y su hermanito de 4).

“La bala le rompió en cuatro partes los intestinos. Le tuvieron que sacar gran parte de ese órgano vital y tuvo una infección”, contó la mujer en diálogo con el portal Primer Plano, y agregó: “Tuvieron que amputarle cuatro metros de intestino”.

Herrera pelea por su vida en el Hospital de Morón, a donde fue trasladado de urgencia por sus familiares. La Policía detuvo a Nahuel Duarte, alias El Colo, un adolescente de 18 años que participó de la pelea, pero el hombre que disparó todavía permanece prófugo.