¡Orgullo neuquino! El récord del Huevo Acuña en el Sporting

El anuncio se hizo desde la cuenta oficial de la entidad portuguesa, que felicitó al polifuncional futbolista surgido en Don Bosco por la marca alcanzada en ocasión del partido con Santa Clara.

https://twitter.com/Sporting_CP/status/1282328864295800833 1⃣3⃣3⃣ jogos de Leão ao peito @AcunaMarcos17 ultrapassou o inesquecível goleador Héctor Yazalde e é o jogador argentino com mais jogos pelo #SportingCP pic.twitter.com/IsWgzwT70q — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) July 12, 2020

El Huevo acumula 133 encuentros jugados desde que llegó, a mediados del 2017, y rompió la marca que tenía desde hace 45 años Chirola Yazalde, un goleador que salió de Independiente y al que en el Sporting idolatran (fue el primer argentino en ganar la Bota de Oro en Europa).

De ese total, 83 partidos corresponden a la Liga, 25 a Copas Nacionales y otros 25 a torneos internacionales (Champions League y Europa League).

En ese lapso, el también integrante de la selección argentina convirtió 9 tantos y a la vez se le computan 27 asistencias (pases gol) de manera oficial.

Por otra parte, Sporting ya es el equipo con el que más encuentros disputó Acuña en toda su exitosa carrera profesional, por encima de Ferro y Racing.

En la entidad de Caballito, que lo catapultó al fútbol grande, jugó 117 partidos, anotó cinco tantos y brindó 23 asistencias. Mientras que en el popular club de Avellaneda mostró lo mejor de su repertorio en el país, con 109 partidos jugados, 21 goles y 28 asistencias. ¿En la Selección? Afrontó 27 cotejos.

En el reciente duelo del Sporting que le valió para alcanzar el récord, el Huevo además estrenó posición, demostrando su capacidad para adaptarse a cualquier función. Actuó como marcador central el neuquino que ya había pasado por casi todos los puestos del mediocampo y por los dos laterales defensivos. Pero eso no fue todo, ya que a la vez sufrió una leve molestia, aunque había quedado de antemano fuera del próximo partido ante el Porto por límite de amonestaciones. El Huevo es récord. Crack. Orgullo provincial.

-> La alegría de su gran amigo

"Me pone muy contento por Marcos y lo voy a felicitar. No es poca cosa. Se todo el esfuerzo que hizo para llegar a donde llegó. El está muy bien, linda ciudad, está muy adaptado y no tendría problemas en quedarse si no se da un pase". ¿Quien lo dijo? Gabriel Rouret, uno de los grandes amigos de Acuña y ex DT suyo en Don Bosco.