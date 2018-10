Ortega no da tregua y sigue atendiendo a Tinelli

“Mientras que en el programa del canal vecino disfrutan haciendo que las mujeres se agredan de forma cada vez más violenta #100DiasParaEnamorarse nos regala puro amor y gana”, le comentó una seguidora a Pablo Culell, productor de la ficción, en referencia a las peleas entre algunas participantes del “Bailando” y parte del jurado femenino.

Sin agregar nada más, como si hiciera falta, Ortega publicó dicho comentario en una historia de Instagram.

Descargo polémico

Antes de leer el voto secreto para la pareja de Soledad Fandiño, Tinelli se expresó por los fuertes cruces que se dan en su programa: “Quería decir algo sobre las discusiones de las mujeres, porque el otro día se hablaba de eso. A mí la verdad me parece hasta machista eso de que las mujeres no pueden discutir. Me parece que lo pueden hacer como también lo pueden hacer los hombres. Esto es un reality y siempre uno puede decir ‘yo pienso esto’”, arrancó el conductor.

“O sea, yo no estoy con eso de que las mujeres no pueden discutir, me parece que pueden discutir los hombres y pueden discutir las mujeres, es mi opinión”, agregó. “Yo pienso lo mismo”, intervino Fandiño. “Totalmente, y me parece que está bueno, en un reality está bueno. ¿O los hombres sí y las mujeres qué tendrían que hacer? ¿Tendrían que ir a la casa? No entiendo”, sentenció el Cabezón.