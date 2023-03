Oscar Ruggeri explotó contra Boca y pidió que Ibarra se vaya

"Ibarra ya no es jugador. Cómo jugador él miraba al entrenador. Ahora cambió, no es más jugador. Todas las cosas que dice en las conferencias... Hay que prepararse, que te enseñen a hablar, a explicar", aseguró el Cabezón Ruggeri antes de agregar con dureza: "Cada vez que habla, yo escucho la gente y dice 'viste como habla y qué dijo'. No alcanza para los niveles más altos".

"No quería ser entrenador. Yo iba a jugar al indoor con él, nunca habló de ser entrenador”, reveló antes de agregar: “Prepárate, hacelo bien. Andá, habla con Gareca, Bielsa, Bianchi, Basile. Hay que saber. No es un cargo más, Boca, River, Real Madrid, Barcelona. Aunque puede salir campeón otra vez, Boca y River, a la larga salen ellos. Agarrá los últimos diez años y fíjate".

Ruggeri enojado bboca 2.jpg

El panelista aseguró que si el propio Hugo Ibarra quisiera, podría juntarse con técnico de la talla de Marcelo Bielsa para que lo ayuden y le enseñen como ser un mejor entrenador.

"Tiene que sentarse. Bielsa. Lo llama a Bielsa, ¿no lo va a atender? Porque yo una vez me junté, fui porque lo quería conocer y me quedé mano a mano con él. 'Me explicas un poquito'. Agarró una libretita y me mostró todos los trabajos. Después me llevo a ver los entrenamientos. Ibarra no está preparado", cerró Oscar Ruggeri.