Oscar Ruggeri se la agarró fuerte contra Miguel Simón: "Estás..."

“El Bocha, ¿cuántas ganó? ¿tres o cuatro?”, le preguntó el campeón del mundo al relator, al ver que se quedó en silencio no dudó en lanzarle una picante chicana: “Cómo te estoy liquidando Flaco, estás irreconocible”.

“¡Pero me llevás a la década del 70!”, se excusó Miguel Simón. “Está terrible Guido Kaczka”, bromeó el Pollo Vignolo, haciendo referencia al programa de preguntas y respuestas que da un millón de pesos a quien gana. “¿Qué te está pasando? ¿Te perdiste dos millones, Flaco? Ahora, vamos a ver si te elegimos para que subas”, le siguió el juego Ruggeri. “Tenemos especialistas del torneo. Llevan años especializándose”, respondió Simón, intentando pasarle la pelota a sus compañeros.

Minutos después, mientras el equipo analizaba los grupos de la Libertadores, Ruggeri volvió a buscar al relator. “Disculpame, vos, Flaco, ¿no pensás decir nada que sos el de los cálculos, que los tenés en ese bocho? Estás callado”, le dijo burlón. “Necesito ver el fixture, Oscar, si querés que analice. A menos que vos estés analizando con la nube”, respondió buena onda Miguel Simón. “Qué bárbaro”, respondió.

Sin embargo, fue ahí que Miguel Simón mostró gala de sus conocimientos y análisis, dejando a Ruggeri totalmente sorprendido.

“La Copa Libertadores es relevante de por sí, y a partir de 2025, va a haber un nuevo Mundial de Clubes cada cuatro años. Hoy por hoy, el premio de campeón no está sólo estrictamente vinculado con el torneo. Imagínense lo que se empieza a jugar en dinero. Como equipo grande del continente, no te podes quedar afuera del Mundial de Clubes. Ya te alejás por el premio a la Libertadores año a año. Imagínense lo que va a pasar con los clubes grandes si no se meten en el mundial de clubs. La copa adquiere una importancia mucha más significativa”, explicó el periodista.

“Este es Miguel. Este sos vos. ¿Ves que te tuvimos que mojar la oreja?”, lo felicitó Oscar Ruggeri. “Hacía mucho que no te veía”, le respondió buena onda el periodista. “Le llevó media hora de calentamiento”, bromeó Diego Latorre, cerrando el tema.