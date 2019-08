Ostapkiewicz: "El Laucha Acosta está al tanto de mi pase a Cipo"

"que los relatores no se compliquen y me digan Polaco. conozco a Lamolla, el Polaco que anduvo bien en cipo. ojalá pueda igualar o mejorar lo que hizo. soy de dejar todo”. Pablo Ostapkiewicz. Flamante defensor del albinegro.

“Tengo excelente relación con el club y algunos chicos de la Primera. Con el Laucha y su hermano. Por eso me invitaron a que entrene acá”, cuenta desde la Fortaleza a LM Cipolletti.

Asegura estar recuperado de la rotura del tendón de aquiles que sufrió aquella noche en La Visera y por ello no le teme a la revisión médica. Admite que lo sedujo que “Cipo es un grande de la categoría y no tengo dudas de que vamos a pelear arriba” y cree que el cruce de vereda de un rival rionegrino a otro no le traerá complicaciones.