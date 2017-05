Osvaldo Laport: "Me dicen: 'yo quería ver tus músculos'"

Con relación a su rol arriba del escenario en esta comedia que fue en éxito en Carlos Paz, Laport aclaró que si bien aparece en ropa interior, su personaje no pasa por el galán. “Algunas de las chiquilinas que me dejó Sandro que van a verme me dicen ‘Yo quería ver los músculos’. En realidad el personaje que estoy haciendo es bizarro”, explicó.

Consultado sobre cómo mantiene su físico a los 60 años, el actor señaló: “No hay un secreto. Disfruto muchísimo, soy de tomar un buen vino, comer empanadas y asado. Lo que sí, de lunes a viernes hay una disciplina histórica. En lo posible trato de no comer harinas. Ahora dejé de hacer fierros, algo que toda mi vida había hecho. Lo reemplacé por bandas elásticas. Me meto en la pileta de mi casa, que no es climatizada, y pongo las bandas en los laterales”.

“Más allá de lo estético, y aceptando el narcisismo que todos tenemos porque nos gusta estar bien, es por salud”, añadió antes de hablar de cómo su apariencia física también le trajo limitaciones en el plano actoral. “Hubo un etapa donde quise intelectualizar la carrera y me morí de hambre. Todos los actores en alguna etapa quisimos ser Alfredo Alcón”, reveló y añadió que después del famoso indígena Catriel -papel que interpretó en la popular novela Más allá del horizonte, en 1993- ese deseo se tornó imposible. “Me contrataban para una novela y ya en la primera escena tenía el torso desnudo y estaba en calzones”, manifestó.

Laport habló de su presente y valoró estar muy ocupado con “trabajo y compromisos”. Destacó su regreso a Telefe luego de 12 años con La novela de la una -la antesala de Tiempo de amar-que protagoniza junto con Soledad Silveyra, su emblemática compañera de telenovela. El ex protagonista de Amor en custodia sostuvo que está conforme con el camino que viene recorriendo como director de teatro. Comentó que hace tres días comenzó con los ensayos de Beatnik, una historia verídica, un espectáculo que gira en torno a un grupo de poetas conocidos como The Beat Generation que viven en Nueva York, en plena Guerra Fría.

Almada, otra de las figuras que brilla en la obra teatral junto a Flor de la V, Emilio Disi, Ailén Bechara, Federico Bal, Macarena Rinaldi y Celeste Muriega, señaló: “Yo vengo a Neuquén todos los años. Vine con Flor Peña (Casi Diva), el año pasado con Enredados y ahora con Sálvese quien pueda. Realmente venimos con mucho éxito”.

“La verdad es que la pasamos bárbaro, la gente se divierte como loca. Es una comedia de enredos brillante, más divertida que Enredados. El que la haya visto se va a reír más que el año pasado”, prometió.

El intérprete uruguayo anticipó que el guión incluye temas de la actualidad y guiños a los vaivenes amorosos de Federico Bal, quien esta semana protagonizó un nuevo escándalo mediático al separarse de Laurita Fernández, su pareja en el “Bailando”, por una supuesta infidelidad. “Un año de él es un año de todos nosotros, porque le pasa de todo. Pero él se divierte y nos deja jugar con eso, así que le vamos a dar para que tenga”, deslizó con humor quien en escena oficia de asistente del personaje de Flor de V, la dueña de una clínica trucha a la acude un juez (Laport) para hacerse una cirugía estética.

Estrellas, enredos, humor y actualidad

Función. Almada y Laport, junto a Flor de la V, Emilio Disi, Fede Bal, Ailén Bechara, Macarena Rinaldi y Celeste Muriega se suben al escenario del Casino Magic a las 22. Las entradas cuestan 450 y 500 pesos. Se pueden adquirir en Viaticket y en boletería. Mañana lo harán en Cinco Saltos.