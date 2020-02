Osvaldo vuelve al Monumental y quiere "darle una mano a Boquita"

“Lo de River no es indiscutible. Viene arriba y es difícil que pierda puntos, pero vamos a ver si podemos sacarle algún puntito para darle una mano a Boca. No escondo que soy hincha, me encantaría darle una mano a Boquita”, sostuvo el atacante, que pasó por el club con mucha polémica, en diálogo con Fox Sports.

Gallardo no dio pistas

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, no realizó trabajos tácticos que den pistas respecto del equipo titular para recibir a Banfield en el primero de los cuatro duelos finales en los que buscará sostener el primer lugar para quedarse con la Superliga, el título que se le resiste al Muñeco.

El puntero del campeonato podría repetir la formación que arrancó jugando ante Unión, a pesar de que el propio entrenador cambió el equipo y la disposición táctica a mitad del primer tiempo, haciendo ingresar a Juan Fernando Quintero por Lucas Martínez Quarta.

Lo cierto es que una probable formación sería con Franco Armani; Martínez Quarta, Robert Rojas y Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Milton Casco; Nicolás De la Cruz e Ignacio Fernández; Matías Suárez y Rafaél Borré.