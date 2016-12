Otra vez, rugbiers dejaron inconsciente a un chico

Buenos Aires.- Jugadores de rugby del Olivos Rugby Club agredieron a dos jóvenes en un local bailable de la localidad bonaerense de San Isidro y dejaron a uno de ellos inconsciente. No es la primera vez que un grupo de rugbiers se ve involucrado en un caso así, ni tampoco que esto ocurre con deportistas del Olivos Rugby Club: hace cuatro meses, jugadores del mismo club protagonizaron un incidente al golpear a un muchacho, John Little, quien terminó en grave estado en terapia intensiva.

Este hecho ocurrió el último domingo, promediando las 5 de la mañana, cuando un grupo de rugbiers increpó a la víctima del ataque dentro del boliche Derby, en San Isidro. Allí, los jugadores asociados al Olivos Rugby Club), golpearon al joven hasta dejarlo inconsciente en el piso. Pero esto no fue todo: la víctima, una vez tendida en el suelo, continuó recibiendo múltiples patadas en la cabeza. El hecho no finalizó hasta que la seguridad del local intervino. Y no terminó en tragedia de milagro...

Según relatan testigos del evento, las agresiones fueron de imprevisto. El chico más golpeado despertó minutos después camino a la clínica Las Lomas de San Isidro y su diagnóstico es favorable. El hecho está siendo investigado por la UFI correccional de San Isidro.