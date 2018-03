Otra zancada Del Potro de Tandil para subir al podio

En la próxima ronda, el tandilense se medirá con el serbio Filip Krajinovic (27°), quien viene de eliminar al francés Benoit Paire (47°).

Con esta victoria y eliminado Federer (2), Delpo se acerca más a los primeros puestos del ranking, en el que acumula 4155 puntos. Empezó 11º la temporada y ya está 6º. Como máximo en este torneo, podría alcanzar el puesto 3. Para que eso ocurra, tiene que ganar el torneo (sumará mil puntos) y esperar que el croata Marin Cilic, actual ocupante de esa posición, se caiga antes de los cuartos de final.

Ayer, la Torre de Tandil estuvo muy fino. Aguantó los bombazos de Nishikori y cuando en el segundo game tuvo la chance de quebrarlo, reaccionó con un ace y revirtió el momento. En el quinto la tuvo él y no la dejó pasar. Se demoró, pero consiguió quebrar en la última de las cuatro oportunidades que dispuso. Repitió en el séptimo juego para cerrarlo con un cómodo 6-2 ante un rival que viene en ascenso (fue cuarto en 2016 y hoy está 33°) tras una lesión de muñeca.

En el segundo quebró de entrada Delpo, que también marcó el desmoronamiento psicológico de su rival, que ya no se iba a poder recuperar.

"Pude sacar diferencia enseguida y eso me vino bien para jugar más tranquilo. El ranking nunca fue mi prioridad, no es algo que me preocupa. Estaré donde tenga que estar".Juan Martín del Potro llega con trece victorias al hilo y sueña con más.