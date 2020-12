Otro carpetazo en Twitter: Nati Jota pidió perdón por sus posteos racistas y discriminatorios

El escándalo que desató el frío homenaje de Los Pumas a Diego Maradona derivó en un escrache tuitero a Pablo Matera, el ahora ex capitán del equipo, por sus viejos posteos con mensajes racistas. El pase de factura salpicó a la influencer Nati Jota , quien este martes tuvo que salir a pedir disculpas por los mensajes discriminadores que había compartido años atrás en esa red social. Al igual que Martín Cirio, el youtber conocido como La Faraona, argumentó que sus dichos están enmarcados en un época donde era común tener ese tipo de agresividad en Twitter .

“Amancí como el c... porque de repente me están matando por tuits viejos”, comenzó diciendo Nati Jota en un video luego de ver los tuits que replicaron numerosos internautas con críticas hacia ella.

La influencer reconoció que “tenía tuits chotos” que datan de sus 15 años. “En cualquiera de las notas que puedan ver sobre mi carrera, siempre dije que cuando arranqué en Twitter la moda era un humor negro que hoy en día no es soportable, aunque no digo que en ese momento no. Yo quería sumar seguidores y entré en esa", explicó.