Otro clásico imperdible en la lujosa semi de Wimbledon

Los dos jugadores no se habían vuelto a encontrar cara a cara en Wimbledon desde entonces y ahora deberán medirse de nuevo por un paso a la final. “Volver a encontrarme con él once años después, es especial”, reconoció Nadal. “Representa mucho para mí y probablemente también para él”, dijo. “Jugamos muchos grandes partidos, especialmente aquí en 2007 y 2008”, pero “personalmente el de 2008 fue el que a mí más me marcó”, señaló el español.

En aquella época, los dos tenistas se repartían el mundo: la hierba para Federer y la tierra para Nadal. Desde entonces se han convertido en dos de los jugadores de más éxito de la historia. El español, de 33 años, fue número uno en 2008, 2010, 2013 y 2017 y tiene 18 títulos de Grand Slam (12 Roland Garros, 3 US Open, 2 Wimbledon y 1 Abierto de Australia).

Primera raqueta en 2004, 2005, 2006, 2007 y 2009, el suizo, de 37 años, suma 20 grandes trofeos (8 Wimbledon, 6 Abierto de Australia, 5 US Open y 1 Roland Garros). Entre ambos acumularon más de 100 millones de dólares en premios y han escrito buena parte de la historia del tenis.

Nole va por más

La gran expectativa por el partido entre ambos, el 40º de sus carreras, relegó a un segundo plano la semifinal que disputará en primer turno el número uno del mundo y vigente campeón, Novak Djokovic, contra el español Roberto Bautista, vigésimotercer cabeza de serie y que viene de eliminar al bahiense Guido Pella en semis.

El serbio, que busca su quinto título en Wimbledon, llega a la semifinales por novena vez mientras que esta es la primera para Bautista, de 31 años, en un Grand Slam. Lo cierto es que se viene un viernes mágnífico a puro tenis.