Otro "europibe" que no estará en el Mundial sub 20 para Mascherano

El viaje de Javier Mascherano a Europa para intentar garantizar que los llamados "europibes" puedan estar en el Mundial sub 20, que comenzará el 20 de mayo en Argentina, no surtió efecto. El entrenador de la selección nacional de la categoría fracasó en su gestión porque Alejandro Garnacho, Nicolás Paz y ahora Facundo Buonanotte no serán parte del combinado albiceleste.