Otro ex aspirante a policía denunció injusta descalificación

Hace ya un mes y a poco tiempo de finalizar la cursada que recibió una llamada de la academia en la que le comunicaron que había sido dado de baja por una lisis de columna que había saltado en el examen físico de su preocupacional.

"A mí me tomó por sorpresa, quedé shockeado y simplemente firmé en conformidad. Hablando con otros compañeros, decidí empezar a moverme y averiguar qué tenía, pero más que nada por una cuestión de salud. El médico de Reclutamiento me dijo que era un problema grave y que si algo me pasaba el día de mañana no iba a poder caminar, aunque no supo explicarme qué era una lisis", confió.

Sin embargo, al requerir los resultados en la Policía, no se los quisieron entregar, ni tampoco en la clínica. Por ello, decidió repetirlos de manera particular, para lo que tuvo que pedir dinero prestado.

"Me realicé estudios, vi especialistas y me dijeron que no tenía nada que me pudiera afectar a la hora de prestar servicio", aseguró Juan. Por esto, acudió nuevamente al área correspondiente y dejó los exámenes médicos junto a su pedido de reincorporación. Aún así, desde la fuerza ratificaron hace unos días su descalificación del programa.

"Uno deja muchas cosas de lado y más en esta situación de pandemia, lo anhelaba como una posibilidad de trabajo. Antes tenía un trabajo y pensaba empezar a estudiar. Lo poco que tenía de dinero lo invertí en el curso y ellos nos tiraron a la calle y listo, nos dejaron sin nada en las manos", expresó muy indignado el joven, que hoy no sabe en qué rumbo continuar.

Asimismo, sostuvo que no cuenta con un ingreso para impulsar el reclamo con el patrocinio de un abogado, y sin oportunidades laborales, "está complicado". "Me las estoy rebuscando para poder seguir. Uno se mete en esto para poder tener un trabajo y un sueldo haciendo las cosas bien, así que es dolorosa la situación".