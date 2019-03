"¿De cuántos hijos más estamos hablando?", le preguntó la panelista Ángeles Balbiani. "Uno seguro. Yo lo vi, tiene una apariencia física similar. Es de Varadero", respondió Morla.

"La vez pasada, no sé quién dijo que yo estaba mintiendo porque si Diego estaba internado en La Pradera lo tuvo con las enfermeras y en un primer momento La Pradera no era eso, era una disco", explicó el abogado.

Embed AHORA Fuerte revelación de @MatiasMorlaAb en #Intrusos "Si bien no hay una demanda formal habría un cuarto hijo de Maradona en Cuba. Es de Varadero y es igual a Diego" @rialjorge @AmericaTV pic.twitter.com/ClswH67W5B — #Intrusos (@Intrusos) 11 de marzo de 2019

Morla contó cómo fue el encuentro con al cuarto heredero de Maradona: “Estaba en un hotel con Javielito y cayó (este chico) que me quería conocer, pero tuve un diálogo muy corto con él. Diego en ese caso me dijo que no conocía a la madre”.

Con el nuevo integrante del clan, serían nueve los hijos Maradona: Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana, Joana, Lu, Javielito, Dieguito Fernando y este chico de identidad desconocida.

LEÉ MÁS

Demasiado incorrecta