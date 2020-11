Otro mensaje polémico de Ivana Nadal: "Todas las enfermedades tienen cura si creés en vos"

Esta vez, Ivana Nadal subió una story en la que hizo referencia a las enfermedades y su cura, y recibió el repudio en las redes. “El otro día hablaba de lo que era la depresión y la ansiedad y mucha gente me vino a decir que es una enfermedad la depresión. Y yo te pregunto: ¿no sabías que todas las enfermedades son emocionales y que tienen cura si creés en vos? Replantealo. Fijate. Si no creés, está perfecto. Cada uno puede creer lo que quiera en su vida, por eso cada uno tiene la propia. A disfrutar”, dijo Nadal en el video, mientras disfrutaba de un día de sol, piscina y bikini en Chaco, la provincia de donde es oriunda su pareja, ex novio de Nati Jota.

Porque es la famosa concheta que vive en un mundo de unicornios y relativiza enfermedades mentales pic.twitter.com/CDXVYF2xz7 — ¿por qué no seguís leyendo? (@Futchiball) November 2, 2020

La conductora ya había sido repudiada fue en julio, cuando realizó una serie de reflexiones del mismo estilo: “El estrés proviene de problemas y dolores que tenemos internamente. Entonces, ¿por qué nos entregamos simplemente a decir que es estrés, y no analizamos y sanamos el problema? Muchas veces, uno me va a decir: ‘Mi problema no tiene solución porque es que mi papá murió, ¿qué querés que haga?’ Quiero que sueltes, que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque tu papá murió. Quiero que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque te separaste. Quiero que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque te falleció alguien. Puede ser tu hijo, no hace falta que sea alguien más grande”.

En agosto Ivana Nadal volvió a subir un video que generó repudio: "Esa persona que fue una violadora, un hijo de re mil p..., también fue un bebé inocente, no nació con todo esto. Así fue como se formó, ¿qué cosas le pasaron en su vida para llegar a ser eso? ¿Piensan que se acuesta con una sonrisa? ¿Que se duerme con orgullo? Es un alma vacía, es un alma ignorante de espiritualidad, ignorante de amor. Más grave, menos grave... eso te enseñaron a juzgar y meter en casilleros: si violás a un bebé es más grave que si me insultás en las redes sociales. Todos están dando maldad al mundo", sentenció Nadal.