Ottavis pidió que le quiten los fueros y negó los cargos

El diputado bonaerense y ex referente de La Cámpora, José Ottavis, publicó un video casero donde contó que pidió a la Cámara de Diputados provincial que le quiten sus fueros para ser investigado como “un ciudadano más” en la causa que investiga el pago de coimas durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner. En el clip, Ottavis habla de su recuperación a la adicción a las drogas: “Hoy llevo un año, un mes, cuatro días sin consumir ninguna droga”, explica. Al retirarse de los tribunales federales, advirtió que como ex consejero nacional del PJ, manejaba fondos para campañas electorales, pero aclaró que no sabía que se trataba de “plata negra”.