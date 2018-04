En su denuncia, Cantero había vinculado a Oyarbide en la trama de abusos que se detectaron en las inferiores de Independiente y confesó que el ex juez le había dicho que había realizado un curso de oratoria y que podía darles ánimo a los chicos. “Le dije: ‘contá conmigo. Si vos necesitás, en algún momento me puedo acercar y puedo hablar”, relativizó el ex juez.