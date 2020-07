Oyarbide: "Soy enano, trolo y lo que digan, pero no soy traidor"

Y argumentó: "Antes hubo otras dos que las tuvieron Ercolini y Canicoba Corral. Esas dos causas terminaron con el sobreseimiento con el dictamen de los peritos del mismo modo que yo procedí".

Norberto Oyarbide

"Yo soy enano, trolo, todo lo que me quieran decir, pero traidor no soy y mentiroso menos", graficó luego en una entrevista radial. Y después Oyarbide se refirió al anterior Presidente: "Yo lo cité a Mauricio Macri en el tema de las escuchas que era el precalentamiento de estas escuchas que ahora tienen. Él se dio el lujo de decir en las escalinatas del Congreso: ‘Voy al declarar ante el juez más corrupto del kircherismo’".

Norberto Oyarbide

El ex juez denunció que recibió “una fuerte embestida” y que el ex integrante de los servicios de inteligencia Jaime Stiuso “me convocó a una oficina en la que atendían en calle Córdoba” donde, según relató “apretaban a la gente”. Consultado por el periodista Pablo Duggan sobre si había un interés particular de Macri en que se le consultara sobre si había cumplido órdenes de los Kirchner, el ex juez afirmó: “Es posible. Es humanamente probable que el señor (en referencia a Macri) se haya quedado con dolor”.