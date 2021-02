Pablo Echarri: "La cultura es el sector más golpeado"

"La actualidad de la cultura es trágica, es el sector más golpeado porque hasta el turismo tuvo una reactivación", señaló el tesorero de Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI). No obstante, se mostró optimista respecto al futuro: "La perspectiva es buena porque hay una idea de expansión que va a tocar a la industria cultural", indicó.

Respecto a la situación actual del país, Echarri expresó: "Yo veo al gobierno muy bien, sólido, sensato. El gobierno está a favor de la mesa de los argentinos. Tiene que haber un acuerdo social, que se asegure un cupo de alimentos y que el valor de los mismos no sea a precio del dólar"

"Hay un alto nivel de ignorancia política, que se monta con un sentimiento antiperonista que tiene la sociedad. Un odio y rechazo que ellos no aceptan. Durante mucho tiempo pensé que uno debía usar las mismas herramientas que usa la derecha, ahora creo que el capital más grande que tiene el peronismo es ir con la verdad. No hay que usar la mentira. La gente no es tarada, puede ser persuadida, pero a la hora de la verdad se da cuenta", postuló.