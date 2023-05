Pablo Echarri reveló por qué no abre su pareja con Nancy Dupláa

El protagonista de clásicos de la TV argentina como Montecristo, Resistiré, El Elegido, entre otros estuvo como invitado en el programa de América Noche al Dente, el cual conduce Fernando Dente. Allí, se atrevió a contestar de todo, y no tuvo tapujos al referirse a su relación amorosa.

“El afuera, en todo caso, será un reflejo de lo que pasa adentro. No se puede tirar afuera algo que no sucede adentro. Claramente que, más allá del respeto, amor, compañerismo y cierta amistad; lo que amalgama todo eso tiene que ver con el encuentro, lo físico, lo sexual, con el gustarse y elegirse”, arrancó contando.

“Yo no tengo dudas que la elijo a Nancy como la madre de mis hijos y mi compañera ideal, pero no podría continuar con ella si no la eligiera como mi amante. Creo que es es lo que nos lleva adelante todo el tempo. De todas formas, es algo de lo que seguimos construyendo y hablando”, continuó relatando.

Contundente reacción de Pablo Echarri cuando le preguntaron si abrió la pareja con Nancy Dupláa_ _Uno ya nació en otra época_ - Google Chrome 2023-05-05 19-42-43.mp4 Pablo Echarri respondió acerca de si abrieron la pareja con Nancy Dupláa

Cuando el conductor del ciclo le consultó acerca de si abrieron la pareja, él contestó: “Bueno, no sé si tanto como quisiéramos. Uno ya nació en otra época. Yo veo a mis hijos y a los chicos de la forma en la que viven el sexo, el encuentro interpersonal y realmente el cambio de paradigma fue tan grande y la ganancia fue tan enorme en materia de sexualidad y libertad, que uno se arrepiente un poco de haber nacido en otra época”.

“De todas formas, estamos muchos más sueltos que algunos hermanos mayores nuestros o nuestros padres donde definitivamente no tenían esas posibilidades y todo lo que eso implica. Pero ya somos de otra época”, explicó para cerrar.