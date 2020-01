"Pablo Rago está imputado, se va a tener que presentar"

"En el caso de que las pericias, que se van a hacer entre febrero y marzo, den positivas, yo voy a solicitar la prisión inmediata”, agregó.

Tras recordar que los peritajes “marcan si la mujer está diciendo la verdad y si quedó un daño ocasionado de ese episodio de abuso”, Cipolla consideró entendible que Rago no haya dicho nada hasta el día de hoy, pensando que “esto era todo mediático”. Sin embargo advirtió que ahora la situación cambió porque “está notificado y el Juzgado ya ordenó que se pidan los turnos correspondientes para las pericias psicológicas (para la víctima) y que se extraiga la conversación de WhatsApp (que existió entre ellos)”.

En relación al silencio del acusado, Cipolla hizo referencia al estreno de El Robo del Siglo (film protagonizado por Rago que llegará a las salas el 16 de enero) y manifestó que si fuera el abogado del actor “no le aconsejaría ir” ya que " analizándolo fríamente, a nadie le va a interesar otro tema más que este". "No creo que se vaya a presentar. Tiene la estrategia del olvido. Si vos te fijás, muchos programas de televisión, que son amigos, no tocaron el tema. Pero, más allá de que tome o no tinte mediático, judicialmente la causa está avanzando”, remarcó, para luego criticar la falta de solidaridad del Colectivo Actrices Argentinas con la denunciante.

"El colectivo de actrices no se comunicaron con Erica Basile que es actriz. Deben ser para personas que no les agradan. Thelma Fardín tampoco se comunicó. Deben tener amistad con Rago", disparó Cipolla.

En cuanto a cómo se encuentra su defendida, el letrado contó: "Érica está muy nerviosa. Hablé ayer cuando llego la cédula de notificación. Más allá de que fue víctima, recordarlo todo el tiempo y la notoriedad que alcanzó el tema es complicado por cómo se lo explica a sus hijos” concluyó.

