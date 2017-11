Pablo Romero: "Volvimos para quedarnos"

“Hicimos un parate pero nos seguíamos viendo. La idea era descansar un poco y hacer otras cosas”, dijo Romero antes de llegar a la región para tocar esta noche en Plaza Huincul, mañana a las 21 en Pirkas (Neuquén) y cerrar la minigira el domingo en General Roca.

¿Cómo decidieron que este era el momento de volver?

Se fue dando solo. En verdad fue una propuesta de nuestro manager Roberto Costa que nos dijo ‘están estos shows en estas fechas’ y dijimos: ‘hagamoslo y vamos probando’. Estamos muy contentos. Sacamos “Tiembla el piso” y, si todo va bien, a fin de mes vamos a sacar otra canción con un video.

¿Cómo palpitan este regreso con el público?

El primer show que hicimos fue en el Emergente y estuvo muy bueno, fue mucha gente. Nos llamó la atención que coreaban el tema nuevo. También esperan escuchar las canciones de siempre. Hay personas que cuando dejamos de tocar tenían 14 años y nunca vieron un show, otras que nos siguen desde hace tiempo. Algunos van con sus hijos, es una cosa linda y rara porque se junta todo.

¿Qué podés adelantar de lo que van a hacer en Pirkas?

Estamos preparando un lista de una hora y media. Vamos a hacer varios temas que no hicimos en Buenos Aires y, por supuesto, “Tiembla el piso”, que es el tema que estamos presentando.

El tema lo crearon antes del último terremoto en México. ¿Te tocó estar?

No, justo llegué a Buenos Aires tres días antes. Por suerte con mis amigos y conocidos no pasó nada. En mi casa tampoco pero estuvo fuerte, enfrente se cayeron algunos balcones. La canción habla de eso y también tiene otras lecturas: cuando una amistad o un amor se te va, también se te mueve el piso.

¿Están pensando en sacar un álbum o explorar a nivel compositivo por algún género específico?

Por ahora son estos dos temas. Volvimos para quedarnos, pero ahora se trabaja mucho con los singles o los EP porque te dicen que si no el disco se quema. Igual, en un tiempo no muy lejano seguramente saquemos uno. Árbol siempre trata de proponer algo nuevo. “Tiembla el piso” tiene el ADN del grupo y también con esa cosa media de máquina, como que investigamos por otro lado. Tenemos que ver qué nos pasa ahora porque no somos los mismos que hace siete años. La idea es ir probando cosas nuevas.

¿Cuál es el mayor aprendizaje que están teniendo en cuenta en este retorno?

Estuvimos muchos años con Fernando Ulloa, un psicólogo que trabajó con Les Luthiers. Nos ayudó mucho a trabajar en grupo, en lo que es el “colectivo en acción”, donde cada uno tiene su momento y es profeta en su lugar. El rol de cada uno es fundamental. Los egos tienen que ver con que el cantante y el baterista siempre terminan peleados porque uno está adelante y el otro atrás. Eso tiene que ir rotando por momentos.

En algunas notas que dieron remarcan el tema de ir de a poco...

Vamos de a poco porque yo sigo viviendo en México. Con mi mujer vamos y venimos todo el tiempo. Eso se tiene que mezclar y jugar con Árbol. De hecho, en diciembre voy para allá. Así que pararemos con la banda un tiempito, calculo que volveremos a mitad del 2018. Martín también va y quizás, si viajan los chicos, hacemos algo allá. Estamos inquietos.

¿Por qué elegiste México?

Me gusta, trabajo bien, es muy acogedor. Por ahora estoy ahí, también me gusta Argentina.

Allá estás produciendo para varios grupos.

Yo tenía un sello acá y la idea era empezar de cero. Fui para descansar y después empecé a trabajar. Hice varias disqueras o grupos como Norteños light o Comisario Pantera. Ahora estoy por arrancar con Majo Aguilar, que es la nieta de Antonio Aguilar, un cantante de música mexicana tradicional. También hago música en redes sociales para marcas como Google y Motorola.

¿Hay posibilidad de un reencuentro con los ex Árbol como Edu Schmidt?

Hablé hace poco tiempo con él. Si bien puede colaborar, está metido con su proyecto como solista. Puede que haya invitados, pero por ahora no lo estamos planteando. Estamos contentos de tocar los cuatro.

Experiencia por escrito

Desde hace tiempo, Pablo tiene ganas de plasmar su experiencia musical en un libro ofreciendo herramientas que ayuden a las nuevas bandas a abrirse camino. “La idea es armar varios tips para orientar a los músicos jóvenes en cuanto a con quién hablar, cómo hacer cuando tenés tu EP, cómo trabajar la canción”, contó.

“Seguramente va a haber cosas biográficas. Trabajé 12 años con Gustavo Santaolalla, así que hay un montón de cosas que me gustaría contar”, agregó el músico, aunque no pudo precisar la fecha de lanzamiento de la futura publicación.

Un regreso que hará vibrar a la región

Gira. Luego de presentarse esta noche en el Centro Cultural Ruca Lighuen de Plaza Huincul, Árbol llegará a Neuquén con su gira Tiembla el piso. La banda se reencontrará con el público local mañana a las 21 en Pirkas. Las entradas (350 pesos) se pueden adquirir en Croma y Todomúsica.