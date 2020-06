Pablo Ventura, sobre los rugbiers: "Todo se paga en la vida"

Pasó cuatro días preso por un crimen que no cometió. Durmió encadenado a una pared, en un colchón que no tenía lugar para sus largas piernas que completaban sus casi dos metros de altura. Hoy, cinco meses después y con la Justicia a su favor, Pablo Ventura no entiende qué es lo que llevó al grupo de rugbiers que se asesinaron a Fernando Baéz en Villa Gesell a culparlo de esa manera. “Nunca me llamaron para pedirme disculpas. Pero no los odio. Todo se paga en la vida. Y si es con perpetua, que sea con perpetua”, se vengó el hombre en una entrevista con Clarín.