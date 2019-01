"Todas las personas que tenemos cáncer, tomamos la decisión de decirlo o no. Y no por eso hay que juzgarlo. Me parece que está tan desubicado, está tan gagá Perciavalle, tan maleducado", dijo con indignación.

"La vejez a veces a la gente le provoca ciertas distorsiones, pero no se puede dejar pasar que si un tipo no quiere decir, que fue lo mismo que me pasó a mi con el HIV. Si vos no querés contarlo, no te tienen que obligar a decir algo que no querés decir… ¿entendes?… porque la enfermedad es una cosa privada", argumentó.

"Seguramente Antonio tiene mucha más capacidad para reírse, para abrazar la vida, cosa que dudo que tenga Perciavalle. Y te lo dice una persona que tiene cáncer, no solamente en el pulmón, sino en la cabeza, metástasis en el cerebro. Sos un desubicado, pero de primera linea", añadió.

Por el momento, Antonio Gasalla, sólo se limitó a responder una llamada en vivo que el periodista Lio Pecoraro difundió en el programa de Maju Lozano: "Que Carlos Perciavalle diga lo que quiera", dijo el creador del clásico personaje de "La Abuela".

