En ese contexto y sin pensar en semejante respuesta, el panelista Lio Pecoraro le preguntó al uruguayo: “¿Cómo estás con Antonio? En algún momento fueron amigos, después se separaron. ¿Ahora están unidos? ¿Hay posibilidad de que trabajen juntos con Antonio, ya que se quedó sin laburo este año?”. Entonces, Perciavalle sorprendió: “No, porque Antonio no está muy bien físicamente...”.

Bomba

Pecoraro no perdió el tiempo y volvió a indagar sobre el actor: “¿Qué le pasa?”. Y Carlos replicó: “No está muy bien… Yo no lo puedo decir porque no soy médico… Además, hizo tanta plata con Más respeto que soy tu madre que no necesita trabajar. Tiene la maldita enfermedad de las seis letras...”. Consternado, el periodista acotó: “Perdón, Carlos, nosotros supimos que Gasalla tuvo cáncer de piel...”, en referencia a la enfermedad que Antonio confesó en 2013 que padecía. A lo que Perciavalle aclaró: “Pero no es (cáncer) de piel. Tiene en los tobillos y las rodillas, en las articulaciones”.

Maju Lozano, que no salió de la sorpresa ante terrible revelación, preguntó: “¿Pero tiene que ver con los huesos, Carlitos?”. Ahí, el artista explicó : “Sí, más o menos. Pero hoy el cáncer no es curable, pero es tratable. Además, a Antonio ya le ha ido muy bien, ha tenido una vida divina para lo feo que es. Está de oro, ha trabajado muchísimo. Se peleó con Adrián Suar porque quería el lugar de Jorge Lanata en El Trece”.

Karma

Al final, Perciavalle concluyó con crudeza: “Será el karma que le toca en la vida. Tiene que reírse un poco más, disfrutar más. Lo digo en serio. Antonio es una persona buenísima, pero tiene que reírse un poco más”.