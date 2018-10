Pacífico presentó la camiseta para el Torneo Federal

“Llegar al club y ver padres pintando la cancha y arreglando los baños muestra que Pacífico ya está ganando en el trabajo de infraestructura. En cuanto a lo competitivo, el objetivo es progresar durante todo el torneo como equipo logrando en cada partido nuestra mejor versión”, dijo el DT, Pablo Romero.

Carlos Sepúlveda, una de sus figuras, agregó: “Buscamos la proyección de estos chicos y tenemos la gran responsabilidad de hacer pie en el torneo. Lograr que ellos tengan minutos para que en el futuro el club no tenga que salir a buscar jugadores afuera”, señaló el capitán.

7 años que el Decano no jugaba en el Federal.

Pacífico regresa al Torneo Federal de Básquetbol tras una larga ausencia. La última participación del club decano en este certamen fue en 2011.

El plantel

Bases: David Oviedo, Giuliano Camiloni, Valentín Kaltenbach y Gastón Encina. Escoltas: Juan C. Miranda, Angelo Sasso y Juan Cruz González. Aleros: Mateo Battistino (ex Atenas), Gabriel Ibargoyen, Diego Macedo, Matías Agnelli y Santiago Meza. Ala pivot: Sepúlveda, Franco Desimoni, Francisco Rambado y Juan Román Pérez. Pivot: David Fric (ex Ferro Concordia). Asistente: Vicente Henríquez. Prep. físico: Ignacio Ginóbili.