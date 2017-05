Héctor, padre biológico de la víctima reveló a LM Neuquén el calvario que vivió su hijo. “A los 3 años lo llevé a la casa de su mamá y me encontré con que un día no me lo quiso entregar”, detalló el hombre.

Luego de que la mujer obtuviera la custodia, la pareja con la que convivía empezó a abusar del nene, incluso en presencia de ella. Al respecto, la Justicia comprobó que los reiterados episodios ocurrieron entre 2007 y 2011.

Fue un noviembre de 2011 cuando Héctor se enteró por su propio hijo lo que realmente sucedía en la casa de su ex pareja. “Me escapé, me cansé de que me peguen, de que me maltraten”, le habría dicho su hijo entre lágrimas, luego de que escapara mientras su abuela lo cuidaba.

“Maltrato físico y psicológico, insultos; lo quemaban con cigarrillos, lo bajaban de las escaleras a patadas y trompadas permanentes”, detalló Héctor sobre el drama de su pequeño, que una vez fue internado con traumatismo de cráneo por el brutal trato que recibía de parte del padrastro y la madre.

No bien el chico contó los padecimientos a su padre, este decidió hacer la denuncia en la Comisaría Segunda, sin imaginar que a los cinco días ampliaría la denuncia con detalles atroces.

Cuando Héctor le comunicó a su hijo la posibilidad de volver con su madre, los nervios y el llanto se apoderaron del niño, que terminó develando los abusos. “Cuando me enteré, los quise matar”, admitió el hombre y resaltó que fue gracias a que sus hijos lo hicieron razonar que hoy se encuentra relatando lo ocurrido.

El hombre contó que luego de la denuncia de abuso, su hijo continuó con un régimen de visitas con la madre hasta que la mujer solicitó a la Justicia no ver nunca más al pequeño.

ARDUO TRABAJO

El primer caso en la provincia

Un tribunal integrado por los jueces Ana Malvido, Carina Álvarez y Martín Marcovesky avaló la petición del fiscal Gustavo Mastracci y declaró al hombre culpable de abuso sexual simple, agravado por la situación de convivencia. La madre de la víctima, por otra parte, fue encontrada culpable del delito de partícipe necesario, ya que no sólo no impidió los abusos sino que no hizo nada tras presenciarlos. El fallo de los magistrados, sin precedentes en la provincia, se conoció luego del juicio que comenzó el 25 de abril. Mastracci indicó que se trató de un trabajo muy complicado debido a que la madre también estaba involucrada tanto en el maltrato como en los abusos y nunca hizo nada para defender a su propio hijo.