“Se le pidió al comienzo de la toma a la Iglesia un acompañamiento de saber las realidades delas familias que estaban ahí. No seré mediador”, aseguró el párroco en declaraciones a LU5 al tiempo que destacó el rol que está llevando a cabo el equipo de mediación del MPF.

El obispo fue quien lo designó para participar de estas mediaciones. “La iglesia no va a legitimar nunca tomar terrenos privados. Lo que acompaña son situaciones de vulnerabilidad donde estamos buscando las causa porque hay gente en situación de calle”, sostuvo el padre Chicho.

toma.jpg 1000 familias participan de la toma en Camisiro Gómez.

Se mostró a favor de la necesidad de establecer un listado de las familias asentadas en La Meseta confeccionadas entre todas las partes. “La misma gente realizó una primera lista de personas de mucha vulnerabilidad que no pueden estar ahí. Hasta ahora ni el municipio ni el gobierno tuvieron contacto con los de la toma, por eso está la mediación a través del MPF”, aseguró el cura.

Observó que la situación se hizo más compleja por la magnitud de la toma a la vera de la Autovía Norte al tiempo que indicó que “no se puede hacer una mediación si no se sabe quién es el otro”.

Consideró que hay una desconfianza de ambas partes de que no cumplan y a lo que habrá que apuntar es a garantizar la confianza de lo que se llegue a acordar. Cree que es posible arribar a una resolución "si la mediación garantiza la confianza de que el gobierno pueda tener un proyecto claro, no quizás que le de otro terreno, pero sí que le solucione el problema de algunas las familias que no pueden pagar el alquiler. Pero primero se tiene que hacer un relevamento".

