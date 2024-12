A 10 años de un día trágico en Rawson: el temporal de viento y tierra que nadie olvida

El accidente involucró una Chevrolet Zenith y el colectivo, un camión de carga, un VW Gol, un Fiat Siena, y dos camionetas, una Ford F-100 y una VW Amarok.

La violencia del impacto generó daños tan importantes en el vehículo que manejaba la víctima fatal, que a los Bomberos Voluntarios debieron realizar intensas maniobras para poder rescatar al conductor del interior del automóvil, atrapado por los hierros retorcidos.

Temporal2-ok.jpg Los bomberos debieron rescatar a la víctima del accidente múltiple, que había quedado atrapada entre los fierros retorcidos: murió camino al hospital de Rawson.

Ni ese esfuerzo ni el de los médicos que llegaron en una ambulancia para trasladar de urgencia a la víctima al hospital Santa Teresita de Rawson fueron suficientes. Moraga falleció en el trayecto, sin que se pudiera hacer nada para salvarlo.

Los ocupantes de los otros vehículos involucrados en el choque sufireron heridas de diversa gravedad, en un hecho que quedó marcado en la comunidad local.

Un disparo que conmocionó a Rawson

Cuando no habían pasado siquiera dos horas del choque, otra tragedia se dio a menos de 10 kilómetros, en el parador El Sombrerito de Playa Unión. Emanuel Puebla Pires, de apenas 16 años, murió cuando andaba en cuatriciclo con amigos, tras recibir un disparo realizado por un grupo de cazadores.

Emmanuel paseaba con un grupo de amigos en dos cuatriciclos cuando una bala de una carabina 350 atravesó el casco que tenía puesto y se alojó cerca de su nuca. Como consecuencia, murió poco después.

Las investigaciones posteriores lograron establecer que el disparo fue uno de los tantos que el policía retirado Oscar Naya y su hijo Eduardo realizaron, según declararon en juicio, mientras cazaban guanacos, una imprudencia considerando que lo hacían en una zona donde habitualmente se reúnen varias personas a pescar y hacer otras actividades de playa: se trata de un balneario.

Emanuel.jpg Emanuel Pires tenía 16 años y andaba en cuatriciclo con amigos por la playa cuando fue alcanzado por el disparo de los cazadores de guanacos.

La muerte de Emmanuel, que iba a ser escolta de la bandera en la Escuela N°776, más tarde rebautizada por la comunidad educativa con el nombre del adolescente fallecido para honrar su memoria, conmovió a Rawson.

En aquel momento, los Naya recuperaron rápidamente la libertad, pero las marchas de reclamo y la presión de la comunidad influyó para que, poco desúes, se dispusiera su prisión preventiva por seis meses.

En el primer juicio, padre e hijo fueron condenados por “homicidio con dolo eventual” a 10 y 8 años de prisión respectivamente. Pero -a los pocos meses- la Cámara Penal absolvió a Eduardo y resolvió que se trató de un “homicidio culposo” por lo cual dispuso que se fije una nueva pena para su padre, Oscar. En sucesivas declaraciones, el ex policía había asumido la responsabilidad del disparo para dejar a su hijo libre de cargo.

La condena al ex policía

En marzo del 2016, finalmente, el juez José Alberto García le fijó una pena de 4 años y 8 meses de prisión más la inhabilitación por 10 años para ser legítimo usuario de armas de fuego.

"Todos saben que no fui quien efectuó el disparo, yo asumí la responsabilidad para defender a mi hijo”, dijo en el juicio. “Era un día desapacible, con mucho viento y tierra en el que no se veía nada. Yo conocía ‘El Sombrerito’ que tiene un acantilado de 15 ó 20 metros. Los guanacos no estaban abajo, estaban en el campo, adentro”, dijo sobre aquel día.

El crimen de Emanuel Puebla Pires dio inicio a una incansable lucha de Susana, su madre, quien fue acompañada por la comunidad local en su constante reclamo de justicia y se convirtió en un símbolo de resiliencia y compromiso: hoy sigue acompañando, conteniendo y asistiendo a familias que pasan por la pérdida de un hijo, una de las maneras que encontró para seguir adelante luego de la tragedia. También, en una referente en lo que hace a la falta de prevención para evitar tragedias por el manejo irresponsable de armas.

Además de la escuela que lleva el nombre de Emanuel, en el Club Bigornia, donde jugaba al rugby, sus compañeros siguen rindiéndole homenaje a su espíritu deportivo y solidario, y en más de una ocasión incluso voliveron a elejirlo como "mejor compañero".

Este lunes, la comunidad educativa de la Escuela 776 "Emanuel Puebla Pires" tenía previsto un acto un homenaje a su alumno baleado, incluyendo una movilización hacia La Cruz de Emma, el sitio en el que recibió el disparo y en el que hoy se honra su recuerdo.