A 11 años del femicidio de Ángeles Rawson, su madre la recordó con un desgarrador mensaje

“11 años... Duele el número, carajo. Y duele más, porque cada aniversario confirma que no te voy a ver crecer; ese imperturbable ‘y si’ que acompaña cada una de los escenarios en los que te imagino, sabiendo que no va a pasar... Sé que te voy a volver a ver, lo sé. Tengo que seguir honrando tu legado tan grande en este tiempo de espera, aunque me quede enorme la tarea de hacerlo. Pero soy y seré siempre tu mamá, acá y allá. Te amo, te extraño tanto mí amor, le pido a Dios que me ayude a sobrellevar este dolor... Hasta que te vea otra vez, Mumi de mami... Te amo”, escribió Jimena.