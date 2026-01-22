A 8 meses de asumir, Luis Pierrini renunció como secretario de Transporte y ya tiene reemplazo

Se confirmó un nuevo cambio en el gabinete nacional, y dieron detalles sobre el alejamiento del funcionario que estuvo solo 8 meses en el cargo.

Luis Caputo, “agradeció el compromiso y la labor” de Pierrini durante su gestión al frente de la Secretaría.

Luis Pierrini renunció en las últimas horas como secretario de Transporte y ya tiene reemplazo. El Ministerio de Economía de la Nación comunicó que el funcionario saliente dimitió por motivos personales, confirmando así nuevos cambios en el Gabinete.

Pierrini renunció al cargo y será reemplazado por el arquitecto Fernando Herrmann , según comunicó el Gobierno. Cabe destacar que Pierrini había desembarcado en la cartera en mayo de 2025 como sucesor de Franco Mogetta .

De acuerdo a lo informado desde el Gobierno, el funcionario saliente presentó este miércoles su renuncia por “ motivos personales ”, un dato que fue ratificado a Infobae por fuentes dentro de la propia Secretaría.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, “agradeció el compromiso y la labor” de Pierrini durante su gestión al frente de la Secretaría, que duró poco más de 8 meses y 20 días.

En su reemplazo, asumirá Herrmann, un arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y que posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

“A lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP)”, informaron desde Economía.

El cambio respondería a cierta reorganización tras el triunfo electoral legislativo. Pierrini, un empresario de Mendoza allegado a Caputo. Había reemplazado al cordobés Franco Mogetta, quien había subsistido a la salida de funcionarios acercados por Juan Schiaretti.

Mogetta, no obstante, quedó integrado en La Libertad Avanza, pero no logró ser candidato en su provincia.

Pierrini, a su vez, era desde 2023 vicepresidente segundo de Independiente Rivadavia de Mendoza, club que bajo su participación dirigencial llegó a la Primera División, en octubre de 2023. Es la institución que preside otro empresario: Daniel Vila.

Quién es Fernando Herrmann, el nuevo funcionario que estará al frente del área de Transporte

Herrmann cuenta con una trayectoria en el área de la arquitectura y ahora se incorporará al área encargada de definir las políticas sobre tarifas, subsidios y la regulación del transporte aéreo, marítimo y terrestre.

Desde hace 34 años se desempeña como director ejecutivo del estudio Estudio Herrmann & Arquitectos Asociados (EH&aa), del que también es socio. Según indica Infobae, no se le conocen antecedentes en el área de transporte en su currículum.

Tras graduarse en 1986, formó una primera sociedad con el arquitecto Enrique Cordeyro, con quien trabajó hasta 1992. Luego de esa etapa, impulsó su propio estudio y realizó uno de sus primeros trabajos de relevancia: el Centro de Prensa de la Convención del Grupo del Río, montado en el Palais de Glace.

En los 90, Herrmann obtuvo un MBA en el IAE Business School. Junto con sus socios Hugo Fontán y Bernardo Miguens, desarrollaron decenas de proyectos en las últimas tres décadas. Entre las obras destacadas de esa primera etapa figura el edificio de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Según su perfil laboral, Herrmann se especializaba hasta el momento en “proyectos y dirección de obras de arquitectura; gerenciamiento y administración de contratos de obra; y estudios de factililidad de desarrollos inmobiliarios”.