A un mes de la desaparición de Loan: las últimas noticias del caso

Es el mismo penal donde está detenida actualmente Laudelina Peña, la tía de Loan, que fue llevada esta semana luego de declarar por segunda vez.

Además, los fiscales prepararon un dictamen que presentaron ante la jueza del caso, Cristina Pozzer Penzo, para reforzar y definir aún más las acusaciones contra los siete detenidos. Las pruebas sostienen las sospechas contra Carlos Pérez, María Victoria Caillava, “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi, Bernardino Benítez, Walter Maciel y la tía Laudelina. Son “todos sospechosos”, dice una alta fuente del expediente.

Caso Loan.jpg El Caso Loan aún mantiene en vilo a todo el país.

Así, pidieron indagar a todos ellos menos a Laudelina -indagada dos semanas atrás- al acusarlos de “haber tenido alguna participación en la sustracción y/u ocultamiento de Loan Danilo Peña.

Ahora, peritos de la PFA y del Poder Judicial correntino trabajan contrarreloj para encontrar ADN de Loan en 20 prendas del chico que entregó su familia. Si se obtiene una muestra indubitable, entonces se cotejará con la tomada del guardabarro de la Ford Ranger de Carlos Pérez.

A su vez, oficiales de la Policía Federal Argentina llevan adelante un nuevo rastrillaje en un arroyo ubicado a unos 15 kilómetros al noroeste de la localidad de 9 de Julio, a la vera de la ruta nacional 123. Por el momento se desconocen los resultados del operativo.

El lunes a la medianoche finaliza el secreto de sumario y la jueza Pozzer Penzo deberá llamar a indagatoria a seis de los siete detenidos –ya lo hizo con Laudelina- y en un plazo de diez días definir si los procesa o deja en libertad.

Laudelina, tía de Loan.jpg Laudelina, tía de Loan.

Qué dijo Fernando Burlando del caso

Uno de los abogados de la familia de Loan, Fernando Burlando, anunció que denunciará en los Tribunales de Comodoro Py al Gobierno de Corrientes por encubrimiento agravado.

“Dónde voy a encontrar una persona en Corrientes que se atreva en la provincia a investigar una situación de estas características, donde senadores, gobernadores, funcionarios policiales, están involucrados”, sostuvo Burlando.

En este marco, el abogado subrayó que “la situación es inmanejable...” y que hay “varios motivos” por lo que él y su equipo decidieron hacer la denuncia.

“Por lo menos es encubrimiento agravado, no es una pavada. ¿Dónde quieren que denuncie esto si no reacciona la Justicia? Cuando se habla de Valdés y de funcionarios, la Justicia no reacciona, ¿o no lo ven?”, manifestó en diálogo con TN.