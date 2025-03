Acuerdo con el FMI: ya estaría la fecha para el anuncio

Lo otro que se desconoce es cómo va a ser el nuevo régimen cambiario, si es que lo hay. Argentina sigue perdiendo dólares por todos lados. Ya sea por una mayor importación de bienes y servicios o por turismo emisivo. y el FMI exige que eso se revierta.

FMI. Argentina.jpg El FMI elogió las maniobras del Gobierno y aseguró que Argentina va por la buena senda.

El tipo de cambio actual no ayuda a que el BCRA pueda sumar reservas, que va a ser la exigencia principal del organismo de crédito a la Argentina, y por lo tanto sería esperable un abandono de la “tablita” actual que revé devaluaciones del 1% al mes.

Para José Luis Espert no habrá devaluación

Pero figuras importantes de La Libertad Avanza, como José Luis Espert, aseguran que el gobierno no va a devaluar la moneda nacional porque “no hay retraso cambiario”. Por lo menos en 2025.

Hay opciones entre la aspiración de la gente que conduce Kristalina Georgieva de que Argentina tenga un sistema de flotación libre como hay en todo el mundo. Uno es el de bandas cambiarias, donde se fija y piso y un techo y el BCRA interviene comprando se se perfora el piso o vendiendo si se perfora el techo. Esta alternativa no entusiasma al mercado que prevé que en seguida sea superado el techo.

La otra opción una suerte desdoblamiento del tipo de cambio. Habría un mercado de dólar oficial libre para la mayoría de las operaciones hacia adelante. Y todo el stock de dividendos, pagos de deudas y rentabilidades que quedan de empresas por remitir al exterior se podría cancelar con un nuevo bono como el que se usó para resolver el problema de la deuda de los importadores con sus proveedores del exterior.

Declaraciones de forma

La realidad es que a pesar que desde el gobierno hace meses que se viene asegurando que “el acuerdo ya está”, las negociaciones son duras. Este martes huba una reunión virtual con las autoridades argentinas y el comunicado del FMI fue de estricta formalidad, como el que se viene emitiendo en los ultimos meses. Dice mas o menos que “se sigue negociando”.

En el mercado se especula con que Caputo aspira a contar con mayor disponibilidad de fondos para poder intervenir en el mercado. Pero en el FMI no quieren tropezar dos veces “con el mismo Caputo”. Es de recordar que en 2018 le dieron a la Argentina u$s45.000 millones, de un acuerdo de u$s57.000 millones por presiones del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fue un total desastre.

El gobierno de Mauricio Macri perdió las elecciones y en en un par de meses se fueron de la Argentina u$s27.000 millones. Afortunadamente hoy no podría pasar eso porque en aquellos años los inversores eran extranjeros y esta vez son 100% argentinos. No obstante, para el FMI el antecedente cuenta. No están dispuestos a financiar una nueva corrida cambiaria en Argentina.