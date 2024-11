Adiós a la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner: qué dijo Javier Milei y el confuso antecedente

Además, compartió el mensaje del ministro de Defensa, el radical Luis Petri, quien planteó: “Más de 20 millones de pesos por mes salen del bolsillo de una condenada y vuelven a los argentinos. Una vez más, el Presidente Javier terminando con los privilegios de la casta”.

El curioso antecedente de Javier Milei

Tras conocerse la noticia, el periodista Fabián Waldman compartió en redes sociales un fragmento de una de las múltiples entrevistas que Jonatan Viale le realizó a Javier Milei.

Allí, hablando de la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner, Viale consultaba si se podía modificar o volver para atrás la situación. Milei respondió que no, porque era "un derecho adquirido", a lo que Viale retrucó que la situación era muy molesta.

Embed "Eso es un derecho adquirido, eso no se puede tocar"@JMilei sobre la jubilación de @CFKArgentina pic.twitter.com/KFDeSfqkXj — Fabian Waldman (@FabianWaldman) November 14, 2024

Fue allí que Milei se preguntó, "si yo vengo a respetar los derechos de propiedad, ¿cómo voy a violentar un derecho adquirido?".

"No, tenés razón, pero dejame decir que es molesto que una ex vicepresidenta corrupta y condenada gane esa jubilación de privilegio", lanzó Viale, y el Presidente le preguntó qué había dicho el 1° de marzo respecto a las jubilaciones de privilegio.

"Que a partir de ahora, no va más. Vos no vas a tener jubilación de privilegio", contestó el periodista, y Milei señaló que "yo no lo puedo hacer hacia atrás", al tiempo que aseguró que "mi bronca la expreso golpeando mi bolsillo. Directamente le pego un tiro a mi propio bolsillo"

Viale le volvió a preguntar si había algo que hacer respecto a la jubilación de privilegio de Cristina, y Milei señaló que "no. Pero lo bueno es que puedo corregirlo hacia adelante".

El comunicado oficial

Desde la cuenta oficial del Ministerio de Capital Humano en la red social X emitieron un comunicado respecto a la decisión tomada por el Gobierno.

"Frente a la reciente confirmación por la Cámara de Casación Penal de la condena a Cristina FERNANDEZ de KIRCHNER a la pena de seis (6) años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, el gobierno del Presidente Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, resolvió dar de baja los beneficios de privilegio que la ex Presidente venía percibiendo, tanto la asignación personal como la derivada por pensión.

La baja dispuesta por Resolución de la ANSES no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la justicia, sino una necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

En efecto, el beneficio previsto por la Ley N° 24.018 para ex presidentes y ex vicepresidentes de la Nación, es una asignación graciable, sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo. No tiene carácter contributivo esto es, no está sustentada en aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario- sino que constituye una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor".