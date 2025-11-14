País La Mañana Manuel Adorni Adorni celebró el acuerdo con EE.UU en su primera conferencia como jefe de Gabinete: "Es una señal"

El exvocero presidencial habló este viernes por la mañana sobre varios temas de impacto económico, y destacó el acuerdo para fomentar el comercio y las inversiones.







Manuel Adorni dio su primera conferencia como jefe de gabinete.

Tras dejar su cargo como vocero presidencial, Manuel Adorni dio su primera conferencia como flamante jefe de Gabinete. Utilizó el espacio para celebrar el acuerdo con Estados Unidos y resaltar la baja del riesgo país y del indicador de pobreza infantil de UNICEF.

“Este acuerdo es una señal de que nuestro país está en el sendero correcto del crecimiento y del libre comercio”, afirmó el funcionario. Y aseguró que “crea las condiciones necesarias para incrementar las inversiones de Estados Unidos en la Argentina”.

Asimismo, precisó que el acuerdo “incluye la reducción de tarifas para industrias claves, el alineamiento de estándares, el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual y un compromiso conjunto para promover un comercio más justo y recíproco”.