¡Afuera!: ola de renuncias en el gobierno de Javier Milei

A pesar de las dificultades del Gobierno para designar funcionarios en puestos claves, es un hecho que desde que Javier Milei es presidente no han dejado de salir funcionarios. Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Pettovello , es la cartera que sufrió más salidas desde sus inicios. La última fue el jueves por la noche, cuando se comunicó oficialmente que se apartaba de su cargo a Pablo De la Torre, quien se desempeñaba como secretario de Niñez y Familia.

Las renuncias en el área económica

pettovello.jpg La ministra Pettovello sufrió varias bajas durante el todavía breve gobierno de Javier Milei

Esto se conecta con otro ministerio que tuvo bajas, como el de Economía, que al mismo tiempo que Giordano se fue de Anses vio cómo Flavia Royón salía de la secretaria de Minería, por el mismo motivo político.

En el ministerio manejado por Luis Caputo también hubo otras bajas, como las de Pedro Vigneau, subsecretario de Fortalecimiento Productivo y Sustentable PyME; Germán Di Bella, subsecretario de Agricultura; Sergio Falzone, subsecretario de Energía Eléctrica; Pablo Piccirilli Francos, subsecretario de Puertos y Vías Navegables; y Rosana Lodovico, que era titular de Aduanas. Esta última fue sacada de su cargo pero sigue realizando tareas dentro del área.

También se fueron Guillermo Abdala Bertiche (director nacional de Acuicultura), Daniel Ibáñez (subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa) y Julián Suárez (director de Control Pesquero).

Las salidas en el ministerio de Salud

Javier Milei asamblea legislativa.jpg Javier Milei modificará el "Pacto de Mayo": será un acto en el que los políticos quedarán afuera. (Foto Télam). Télam

En Salud también hubo renuncias, como la de Enrique Rodríguez Chiantore, de la Superintendencia de Servicios de Salud; Gustavo Panera, secretario de Gestión Administrativa; Silvia Pieri, de Unidad Gabinete de Asesores; Andrés Scarsi, de la secretaría de Acceso y Equidad en Salud; y Hernán Seoane, de la subsecretaría de Planificación y Programación Sanitaria, que depende de Acceso y Equidad. Chau Posse

Con la salida del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, también hubo otras bajas en ese área, que ahora se encuentra manejada por Guillermo Francos. Uno de los principales fue Silvestre Sívori, quien había desembarcado en el Ejecutivo gracias a Posse, para estar al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Posse fue sacado de la Jefatura de Gabinete. Aunque anticipan que podría ocupar otro puesto dentro del Ejecutivo.

De la Jefatura ya se habían ido Armando Guibert, que era el secretario de Transformación del Estado y Función Pública y Ricardo Martín Boccacci, subsecretario de Empleo Público.

Otros despidos

Marcelo Papandrea se fue de la dirección Ejecutiva de AYSA, mientras que Juan Manuel Troncoso dejó su lugar como presidente de BICE. Dentro del Ministerio del Interior también hubo una baja, por la salida de Ricardo Schlieper de la subsecretaría de Deportes -que renunció cuando desembarcó Daniel Scioli a la secretaría. Carlos Becker Fioretti salió del Ministerio de Defensa, quien era el titular de la Unidad de Gabinete de Asesores y su par de Justicia, Diego Guerendiain, también sufrió el mismo destino.

Otro que se fue de un ministerio que no presenta muchas bajas es Sebastián García de Luca, quien era secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad. Por último, y no menos importante, durante el verano se fue Guillermo Ferraro, el ministro de Infraestructura, que no pudo evitar que, a pesar de los enojos del presidente, este lo mantenga en su cargo. Todas sus funciones pasaron a cargo del Ministerio de Economía.

En el área de comunicación hubo idas y vueltas. En ese sentido, una de las primeras en irse fue Belén Sttetler, que había sido designada como secretaria de Medios. En su reemplazo, apareció el periodista Eduardo Serenellini.